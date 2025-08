Lillebonne. Après une violente rixe, un jeune majeur en détention provisoire et un mineur sous contrôle judiciaire

Lillebonne a été le théâtre d'une violente rixe, dans la nuit du mardi 29 au mercredi 30 juillet. Une personne a eu un doigt sectionné et une autre a eu le visage lacéré. Quatre personnes mises en cause ont été interpellées dans les heures suivant la bagarre. L'altercation a éclaté sur fond de consommations d'alcool. Son motif n'est pas encore clairement défini.

Une information judiciaire ouverte

A l'issue des gardes à vue, vendredi 1er août, une information judiciaire a été ouverte du chef de "violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné une mutilation permanente" et deux personnes ont été déférées. Le principal mis en cause est un jeune majeur. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire "après avoir sollicité un délai pour préparer sa défense", précise la procureure du Havre, Soizic Guillaume. Un mineur de moins de 16 ans a été placé sous contrôle judiciaire.