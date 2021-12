Le Havre. Le Havre : une rixe au marteau

Jeudi 19 septembre 2019, à 23 heures 40, la police est intervenue rue René Bazille au Havre (Seine-Maritime) pour une bagarre entre un homme et quatre autres individus. Sur place, les forces de l'ordre sont tombées sur deux jeunes hommes blessés au visage. Ils expliquent que l'agresseur est un peu plus loin et qu'ils ont été agressés avec un marteau et une béquille. L'individu, de 20 ans, est retrouvé par les policiers. Sous la menace d'un teaser, il se rend. Il porte bien sur lui un marteau et une béquille.

Ils s'étaient donné rendez-vous pour se battre après des insultes

En garde à vue, il reconnaît les faits. Il explique qu'après des insultes avec un des blessés, il lui avait donné rendez-vous pour en découdre. Ce dernier est venu avec trois amis. L'agresseur est du coup allé chercher un marteau et une béquille pour se battre.

En attente de la décision du médecin légiste pour les jours d'ITT, l'homme sera convoqué ultérieurement devant la justice. Pour les blessés : l'un souffre de deux entailles à la tête et l'autre de blessures à l'arcade droite et au crâne.

