Le Havre : agression violente sur le parvis de la gare

180 secondes pour les Droits de l'Homme : les finalistes

380 vidéos venues de 150 collèges de toute la France : c'est le bilan du concours 180 secondes pour les Droits de l'Homme. Six élèves de 4e du Calvados et de Seine-Maritime représenteront la Normandie en finale, le 16 mai 2019 au Mémorial de Caen. Ils auront trois minutes pour dénoncer une atteinte aux droits de l'homme, sous la forme de leur choix (mimes, chants, théâtre, danse, etc). Ce concours réservé aux élèves de 4e et de 3e est en quelque sorte le petit frère des célèbres plaidoiries des lycéens.

Hier