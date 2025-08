Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir dans l'Eure

Quand la chaleur s'installe, profiter sans trop suer peut vite devenir un casse-tête… Mais le département de l'Eure regorge de suggestions rafraîchissantes. En voici un aperçu.

S'amuser…

ou se bouger !

La base de loisirs de Brionne est un bon compromis. Elle offre un plan d'eau de 22 hectares propice à diverses activités aquatiques telles que le canoë-kayak, le pédalo, la voile et la baignade surveillée. On peut aussi y boire un verre ou s'essayer au minigolf… Plus loin, les bords de la rivière Eure, à Louviers, offrent des sentiers agréables pour des balades à pied ou à vélo, permettant d'observer la faune locale, comme les canards colverts, les poules d'eau et les libellules, en profitant de la fraîcheur environnante.

Quant à la cathédrale Notre‑Dame d'Evreux, capitale du département, son imposant grand orgue contemporain, installé en 2006 et composé de 53 jeux répartis sur quatre claviers, ajoute une dimension sonore à la fraîcheur naturelle du lieu.