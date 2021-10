Brionne. En Normandie, un automobiliste blesse gravement un gendarme, il se rend dans la soirée

Les gendarmes mènent un contrôle routier dimanche 20 novembre 2016 à Brionne (Eure). Vers 16h, un automobiliste arrive à vive allure. Au lieu de s'arrêter, il accélère, heurte un gendarme et s'enfuit.

Le gendarme gravement blessé, le suspect se rend

Le militaire est blessé aux membres inférieurs et souffre de multiples fractures. Opéré dans la soirée, son pronostic vital n'est pas engagé.

Dans le même temps, un dispositif opérationnel de recherches et d'enquête est lancé dans l'Eure et dans les départements limitrophes. Le véhicule suspect est rapidement retrouvé non loin de Brionne. Des investigations sont menées. Le suspect se rend de lui même dans la soirée. Il a été placés en garde à vue. Une enquête en flagrance est ouverte par le parquet d'Évreux.

