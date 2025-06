Rouen. Vers une nouvelle ligne de tramway en centre-ville ?

C'était l'un des gros morceaux du conseil métropolitain de la Métropole Rouen Normandie, lundi 30 juin dans la soirée : le réseau Astuce de transports en commun, sa tarification et son évolution. En plus d'avoir adopté la gratuité dès la rentrée de septembre 2025 pour les moins de 18 ans (lire par ailleurs), les élus ont validé le principe d'études portant sur le renforcement du réseau. "Si l'on ne fait rien, le réseau sera saturé en 2035", insiste Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole en charge des transports, qui rappelle que la fréquentation des transports a augmenté de 15% depuis 2019. "On propose donc des scénarios et il faut lancer tout de suite les études, car entre les études et le moment où les voyageurs peuvent entrer dans un nouveau tramway, il peut se passer 10 ans."

Plusieurs scénarios envisagés

Parmi les problématiques étudiées figure en bonne place la saturation des lignes Teor T1, T2 et T3. Une solution pourrait être de transformer une partie de la ligne T2 en tramway entre la Demi-Lune à Maromme et la place du Boulingrin. Le tronc commun T1, T2, T3 en centre-ville rive droite deviendrait donc un tramway. Cette nouvelle ligne permettrait de développer les capacités et la fiabilité. Coût estimé : 500 à 550 millions d'euros pour une mise en service dès 2036.

L'alternative est une réorganisation de ces lignes avec des bus électriques biarticulés de 24 mètres (contre 18 actuellement), pour augmenter leur capacité. Le coût estimé est ici de 280 à 300 millions d'euros pour une mise en service en 2031, mais l'augmentation de la capacité est plus mesurée. Les enjeux de desserte de la future gare Saint-Sever, de l'amélioration de la ligne F1, ou de mobilité périurbaine font aussi partie des études.