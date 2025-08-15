En ce moment AZIZAM Ed Sheeran
People. "C'est un exemple" : mort cette année, Samuel Etienne raconte à Ben Nevert comment son père l'a inspiré

Société. Le 14 mai 2025, Samuel Etienne a perdu son père, Henri. Dans une vidéo publiée le 11 août, le journaliste et animateur revient, avec le vidéaste caennais Ben Nevert, sur ce lien unique, les leçons de vie transmises et l'héritage émotionnel que laisse un parent disparu. Une vidéo au concept à la fois touchant et humoristique, à voir.

Publié le 15/08/2025 à 17h38 - Par Mathilde Rabaud
Un échange inattendu dans un ascenseur imaginaire. - Ben Nevert

C'est dans le cadre d'un nouveau format inventé par Ben Nevert, "Dans l'ascenseur", que Samuel Etienne s'est livré. Le principe : l'hôte et l'invité se retrouvent symboliquement "coincés" dans un ascenseur et échangent sans filtre (et avec quelques surprises). Habitué des sujets profonds, le Youtubeur caennais a rapidement abordé une question délicate :

"Tu penses souvent à ton père ?"

La réponse de l'animateur de "Questions pour un champion" est simple et touchante : "Là, depuis peu, beaucoup… parce que je l'ai perdu il n'y a vraiment pas longtemps."

La perte d'un père, entre absence et souvenirs

Henri Etienne, père de Samuel Etienne, ancien poissonnier à Rennes, s'est éteint le 14 mai 2025 à 86 ans, après une longue maladie. Samuel Etienne raconte avoir pu l'accompagner dans ses derniers mois : "On a pu être à ses côtés et s'habituer à l'idée qu'il allait partir."

Pourtant, même préparé, l'absence reste brutale : "Les jours qui suivent, parfois tu prends ton téléphone pour l'appeler… et puis non. Ça montre à quel point la présence était forte."

Un modèle de bienveillance

Au fil de l'entretien, Samuel Étienne évoque son père comme "un exemple" : "C'est quelqu'un que je n'ai jamais entendu juger qui que ce soit."

Il admet aussi avoir longtemps cru qu'il ferait "mieux" que lui comme père, avant de réaliser, après sa disparition, que ce n'était pas si simple : "Je me rends compte que sur certains points je fais moins bien que lui."

Quand la paternité devient réflexion sur soi

Cette discussion prend une dimension particulière puisque Ben Nevert a lui-même perdu un proche, son meilleur ami. Ensemble, ils abordent la manière dont la mort peut interroger sur la personne que l'on veut être, et sur l'héritage humain que l'on souhaite laisser à ses enfants.

Pour Samuel Etienne, "réussir sa vie" signifie avant tout créer "un cercle familial apaisé", comme l'avait fait son père.

Une vidéo entre humour et émotion

Sortie le 11 août 2025 sur YouTube, la vidéo "Dans l'ascenseur" alterne moments légers (et blagues complices) et réflexions profondes. Avec une mise en scène simple mais efficace, Ben Nevert parvient à capter une vraie sincérité. Une rencontre à la fois drôle, douce et marquée par l'amour qui donne envie, une fois la vidéo terminée, de décrocher son téléphone pour appeler un proche.

Voir la vidéo.

Et puis, on a enfin la réponse sur le passé de Yakuza de Samuel Etienne.

