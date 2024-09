Podcast. Pierre Garnier, Jyeuhair, Gringe… : Ben Névert réunit un casting 100% caennais dans son émission "Entre Mecs"

Si vous êtes un habitué de YouTube, impossible d'être passé à côté de Ben Névert. Véritable figure de la plateforme, ce vidéaste normand s'est fait connaître grâce à son approche décomplexée de la masculinité. Avec son ton bienveillant, Ben Névert aborde des thèmes souvent considérés comme "interdits" dans la sphère masculine traditionnelle, avec pour objectif de déconstruire les stéréotypes de genre. En quelques années, il est devenu un porte-voix de cette nouvelle génération de "mecs" plus sensibles, à l'écoute et en rupture avec les vieux clichés.

"Entre Mecs" : un concept qui fait mouche

Le concept de "Entre Mecs" est simple, mais efficace. Imaginez une bande d'amis, attablés, discutant librement de sujets aussi divers que la virilité, les complexes, les relations amoureuses ou la sexualité avec émotion et vulnérabilité. Le tout sans filtre, avec des rires, des larmes, et surtout beaucoup d'authenticité.

Un casting caennais pour un épisode unique

Pour sa prochaine vidéo, Ben Névert met à l'honneur la scène caennaise en invitant quatre figures emblématiques de la ville. Gringe, le rappeur et complice d'Orelsan, vient tout juste de sortir un album intitulé "Hypersensible".

Jyeuhair, finaliste de l'émission Nouvelle École sur Netflix, s'est fait un nom dans le rap français.

Pierre Garnier, gagnant de la Star Academy, prépare son retour sur scène.

Enfin, Joseph Kamel, chanteur franco-égyptien, a récemment collaboré avec Julien Doré sur le titre "Beau".

Des invités entre musique et succès qui vont parler de leur rapport à la masculinité

Avec ce casting, les discussions pourraient bien naviguer entre des réflexions sur la place des émotions dans la création artistique et la masculinité dans l'industrie musicale. Gringe, qui a souvent abordé des thèmes comme la solitude ou l'hypersensibilité dans ses textes, pourrait évoquer la masculinité toxique comme un frein à l'expression des sentiments, à l'instar de nombreux hommes dans le milieu du rap. Jyeuhair, issu d'un univers où la virilité est souvent exacerbée, pourrait, lui, parler des codes à déconstruire pour s'imposer en tant qu'artiste authentique. Joseph Kamel, quant à lui, pourrait partager ses expériences autour de la vulnérabilité dans sa musique et la façon dont celle-ci est perçue par le public. Enfin, Pierre Garnier, propulsé sous les projecteurs après sa victoire à la Star Academy, pourrait revenir sur les attentes du public et de l'industrie concernant l'image de l'homme "fort" ou "parfait" qu'il devrait incarner, et comment il a su trouver son propre équilibre entre sa sensibilité et sa carrière. Ensemble, ils pourraient aussi discuter de l'impact des réseaux sociaux sur la représentation de la masculinité et des modèles de succès dans le monde de la musique. Un épisode que l'on attend alors avec impatience.