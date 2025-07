L'invitée de la semaine. L'ascension de Daysy, portée par sa sincérité et sa voix singulière

Née en Normandie dans une famille de musiciens, Daysy a grandi au rythme des notes jazz de son père trompettiste et de la voix chaleureuse de sa mère. Elle chante dès ses deux ans, puis écrit ses premières chansons à seulement neuf ans. Très tôt, la musique devient un langage naturel, presque vital.

"Tout dire" : un tournant décisif

Dans son EP Tout dire, dévoilé fin 2024, Daysy se livre au public. Avec sa signature vocale très singulière, elle choisit d'offrir des textes qui lui ressemblent, en toute sincérité. Son dernier single Meilleur en est l'exemple le plus intime : une histoire de reconstruction à travers l'amour, mise en musique par le producteur Alban Lico. Une ballade à la fois délicate et percutante.

Une année 2025 sous les projecteurs

Daysy enchaîne les projets d'envergure. Elle signe avec Joseph Kamel l'hymne des Enfoirés Le monde demain, et accompagne Pierre Garnier sur plus de 40 dates, dont l'Olympia et le Zénith de Paris. Elle retient particulièrement les instants partagés avec le public, qu'elle décrit comme bienveillant.

Et ce n'est pas tout : à l'automne, elle assurera la première partie de M. Pokora sur onze dates, avant de franchir une étape majeure avec son tout premier concert en solo, le 12 décembre 2025 au Théâtre Les Etoiles à Paris. Dès janvier 2026, elle rejoindra la tournée Fraîche Pop avec des artistes qu'elle aime beaucoup. En effet, elle partagera la scène avec Cobalt, et le duo Adèle & Robin.

Au micro de Tendance Ouest, elle nous confie également qu'elle est en préparation d'un album. "Cet été je me concentre vraiment sur du temps de studio pour moi", dit-elle. Pour le moment, on ne connaît pas encore sa date de sortie mais on sait qu'elle envisage une tournée solo. "Evidemment, c'est l'objectif. Moi j'ai très très envie de ça. On y travaille."

Episode 1 - Une enfance bercée par la musique

Episode 2 - L'univers de "Tout dire"

Episode 3 - Une année 2025 bien remplie

Episode 4 - Vers les Étoiles : la première scène solo de Daysy