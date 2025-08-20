Sud-Manche. Ce célèbre restaurant avec son poulet frites géant est à vendre

C'est un lieu emblématique de la région. Certes, un tout petit peu moins que le Mont Saint-Michel, mais il n'empêche qu'il marque le paysage. Le restaurant La Maison St Michel, avec son immense sculpture de poulet frites en haut d'un mât, est à vendre depuis cet été. Le restaurant est installé le long de la RN175, sur la commune de Tanis dans le sud-Manche. Pour y accéder, il faut rouler dans le sens Bretagne - Normandie. Si le restaurant est fermé, la station-service continue de fonctionner.

La station est reconnaissable à son immense poulet frites.

Mur et fonds de commerce à vendre

"A saisir : murs et fonds d'une station-service sous l'enseigne TOTAL en activité, avec supérette, restaurant, licence IV, dépendances, garage et grand terrain. Une affaire solide, posée sur de bonnes bases, avec un vrai potentiel de développement", explique l'annonce immobilière chez Heudes-Lainé Immobilier. Elle évoque aussi : "un emplacement stratégique sur axe très fréquenté et une belle visibilité". Sur le bien, il existe un appartement de fonction, un terrain de 5 000m2, et le garage possède un pont élévateur. Pour devenir l'heureux propriétaire de la station-service, il faudra débourser 680 000€.

La Maison St Michel est aussi connue comme L'Express.