Le Havre. Trois véhicules brûlent : le feu se propage à la façade d'un logement

Sécurité. Un incendie est survenu boulevard Winston Churchill au Havre tôt ce dimanche 7 décembre matin. Les pompiers sont sur place.

Publié le 07/12/2025 à 08h34 - Par Lilian Fermin
Le Havre. Trois véhicules brûlent : le feu se propage à la façade d'un logement
Les pompiers sont en intervention au Havre ce dimanche 7 décembre matin.

Les pompiers de la Seine-Maritime œuvrent en ce moment sur un incendie qui est survenu au Havre, au niveau du boulevard Winston Churchill. Ce dimanche 7 décembre, vers 7h20, trois véhicules ont pris feu.

Quand ils sont arrivés, les soldats du feu ont constaté une propagation des flammes à la façade du premier étage d'un logement.

Sept sapeurs-pompiers sont sur les lieux, en compagnie de la police municipale et nationale. Selon le premier bilan provisoire, il n'y a pas de blessé à cause de l'incendie.

