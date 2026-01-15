Commerce. L'enseigne de beauté Aroma-Zone ouvre un deuxième magasin en Normandie : voici où et quand

En ce moment Ailleurs ORELSAN
Economie. L'enseigne de cosmétiques naturels Aroma-Zone va ouvrir un deuxième magasin en Normandie. Après Rouen, une nouvelle boutique de 200m² est annoncée au centre commercial Mondeville 2, près de Caen. L'ouverture est prévue au deuxième trimestre 2026.

Publié le 15/01/2026 à 17h46 - Par Mathilde Rabaud
Aroma-Zone ouvre une nouvelle boutique au centre commercial Mondeville 2. - Boutique AromaZone à Paris

La marque française spécialisée dans les cosmétiques naturels, les huiles essentielles et le DIY beauté poursuit son implantation en Normandie. Après une première ouverture remarquée à Rouen en 2025, Aroma-Zone a confirmé l'arrivée d'un nouveau magasin à Mondeville 2, l'un des plus grands centres commerciaux de la région caennaise.

Installée sur une surface de 200m², la boutique accueillera le public au deuxième trimestre 2026, au cœur d'un pôle commercial qui compte déjà 110 enseignes.

Cosmétiques maison, huiles essentielles et produits naturels au cœur du concept

Depuis sa création, Aroma-Zone s'est imposée comme une référence dans l'univers du do-it-yourself cosmétique. L'enseigne propose une large gamme d'ingrédients naturels permettant de fabriquer soi-même crèmes, soins pour les cheveux, maquillage, produits d'hygiène ou encore lessives maison.

Huiles essentielles, huiles végétales, beurres, actifs cosmétiques, mais aussi produits prêts à l'emploi comme des sérums, compléments alimentaires ou soins visage figurent parmi les incontournables de la marque. Une offre pensée pour répondre à une demande croissante de consommation plus responsable et transparente.

Une implantation stratégique près de Caen

L'arrivée d'Aroma-Zone à Mondeville 2 illustre la dynamique commerciale du centre. Pour Eric Delaporte, le directeur de Mondeville 2, cette nouvelle enseigne s'inscrit dans une stratégie cohérente.

Il se réjouit de voir arriver des marques reconnues, en phase avec les attentes actuelles des visiteurs, capables d'enrichir une offre commerciale déjà dense et diversifiée.

Avec cette ouverture, Mondeville 2 confirme son attractivité auprès des enseignes nationales à forte notoriété, tout en répondant à l'engouement du public pour les produits naturels et écoresponsables.

Après Rouen, Aroma-Zone renforce sa présence en Normandie

Cette future boutique sera la deuxième implantation normande de la marque, après celle ouverte à Rouen en 2025, en centre-ville. Un développement régional progressif, reflet du succès rencontré par l'enseigne auprès des consommateurs.

