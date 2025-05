Rouen. Aroma-Zone vient d'ouvrir : "Ce que j'aime c'est de pouvoir composer mes produits à ma façon"

Mardi 27 mai, l'enseigne Aroma-Zone a ouvert sa première boutique à Rouen. Elle se situe au 18 rue Thouret et remplace le Mix - Laboratoire des mobilités innovantes. Dès 10h, les premiers clients ont découvert ce magasin. Et il y avait foule.

• A lire aussi. Commerce. La célèbre enseigne Aroma-Zone ouvre une première boutique à Rouen prochainement

"Avant je me rendais à Paris"

"Je suis contente d'avoir un Aroma-Zone à Rouen parce qu'avant je me rendais à Paris pour y aller, confie Loane Poret, étudiante à Rouen qui est venue découvrir l'enseigne. Ce que j'aime c'est le fait de pouvoir composer mes produits à ma façon", complète-t-elle. Car cette marque propose notamment des bases de masques capillaires pouvant être personnalisés selon chaque type de cheveux. De son côté Gauthier Varnière a accompagné sa tante qui "voulait découvrir la boutique". Il en a aussi profité pour "trouver des produits pour ma copine qui cherche des sérums anti-imperfection et un mascara à l'huile de ricin", explique-t-il.

"Ça fait plus de deux ans qu'on cherche à s'implanter à Rouen"

Sabrina Herlory Rouget est la P.-D.G. d'Aroma-Zone. Elle est venue à Rouen pour l'ouverture d'une nouvelle boutique ce mardi 27 mai.

"Ça faisait des années que les communautés en Normandie nous réclamaient un point de vente physique, relate Sabrina Herlory Rouget, P.-D.G. d'Aroma-Zone venue pour l'ouverture de la boutique rouennaise. Ça fait plus de deux ans qu'on cherche à s'implanter à Rouen et on ne trouvait pas, ajoute-t-elle. On a eu la chance de tomber sur cet emplacement situé entre la rue du Gros-Horloge et le palais de justice."

Mardi 27 mai, pour l'ouverture d'Aroma-Zone à Rouen, Sileyman Sow (à gauche), adjoint à la Ville de Rouen et Abdelkrim Marchani (en bleu au milieu), vice-président de la métropole Rouen Normandie et élu à la commune de Rouen, sont venus couper le ruban avec Sabrina Herlory Rouget, P.-D.G. de la marque.