Cotentin. Deux kayakistes, dont une jeune fille de 12 ans, sauvés au large par la SNSM

Les conditions météorologiques n'étaient pas idéales, mardi 15 juillet. En fin de matinée, au large de Vicq-sur-Mer, et plus précisément de Cosqueville, dans le Cotentin, deux kayakistes se trouvaient en difficulté, et dérivaient au large. Il s'agissait d'un homme de 64 ans et d'une jeune fille de 12 ans. Une femme de 69 ans a essayé de leur porter assistance, mais a dû rejoindre le rivage.

Transporté à l'hôpital

Les pompiers et les sauveteurs en mer sont intervenus. C'est grâce à la vedette de la SNSM que les deux kayakistes ont été secourus, et ramenés au port du Pignot. Le sexagénaire a tout de même été transporté à l'hôpital de Cherbourg, bien que son état soit considéré comme "léger" par les pompiers.