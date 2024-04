Calvados. Deux dériveurs et un kayak en difficulté : une personne en hypothermie

Alors qu'un nouvel épisode de grandes marées se profile en Normandie, la prudence est toujours de mise lors de vos sorties en mer. Cinq personnes ont été secourues au large de Grandcamp-Maisy ce samedi 6 avril dans la matinée.

Un bénévole les aperçoit au loin

Deux dériveurs ainsi qu'un kayak se trouvaient en difficulté à cause des forts vents du sud, et ont pu être secourus grâce à la vigilance et l'œil d'un bénévole de la station SNSM de Grandcamp-Maisy. Sous la coordination du Cross Jobourg, les pompiers du département du Calvados ainsi que les sauveteurs en mer de la commune sont intervenus pour les sortir du pétrin.

Au total, les cinq personnes sont saines et sauves, même si un des individus se trouvait en situation d'hypothermie. Il a été pris en charge par les secours une fois arrivé à terre.