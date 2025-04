[Photos] Le Havre. Kitesurf, paddle, wingfoil… Un exercice de sauvetage autour des sports de glisse

Elle dérive dangereusement vers le chenal du port du Havre, à la faveur d'un léger vent d'est… Lundi 28 avril, couchée sur sa planche, une pratiquante de paddle simule un incident très courant sur le plan d'eau havrais. C'est l'un des scénarios choisis par le Cross Jobourg, qui coordonne un vaste exercice de sauvetage en collaboration avec la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (DRAJES) et le Centre nautique Paul Vatine (CNPV).

Après avoir survolé la zone, Dragon 76 envoie la position de la pratiquante de paddle à la dérive.

Outre le paddle, l'après-midi est aussi consacrée au wingfoil et au kitesurf, un sport qui représentait 8% des sauvetages sur les côtes normandes à l'été 2024, selon le bilan dressé par la préfecture maritime de la Manche et mer du Nord.

Un matériel spécifique

"Il y a de plus en plus de pratiques sur nos côtes et ce sont des sports avec une technicité et un matériel particulier qui nécessitent donc de s'entraîner sur les techniques d'intervention", souligne Aude Duval-Molinos, chef de service au Cross Jobourg et directrice de l'exercice.

A bord d'un navire observateur, la directrice de l'exercice coordonne les opérations.

Avant de passer à la pratique, Yvan Bouvet, membre du comité national du kite à la Fédération française du vol libre, et Samuel Michaille, du CNPV, ont présenté ce matériel spécifique aux bénévoles de la SNSM, qui participent à plus de la moitié des opérations d'assistance sur la façade maritime : lignes (qui peuvent s'entremêler dans le moteur du canot de sauvetage), harnais, aile ou encore foil, cet appendice coupant qui peut s'avérer dangereux pour l'embarcation et les sauveteurs en le hissant à bord.

Le foil et ses appendices coupants peuvent se révéler dangereux pour les sauveteurs.

Le pratiquant de wingfoil est hissé sur les canaux grâce à un filet.

Dragon 76 mobilisé

"Le paddle est aussi intéressant car il permet de s'exercer à la transmission de zones de recherche par le Cross aux différents moyens d'intervention", note Aude Duval-Molinos.

Sur le plan d'eau, surveillé par le sémaphore de la Hève, trois navires des stations SNSM du Havre et de Honfleur ont été mobilisés, ainsi qu'un semi-rigide du Service départemental d'incendie et de secours de Seine-Maritime, mais aussi l'hélicoptère Dragon 76 de la Sécurité civile, venu treuiller la sportive en dérive. Le Samu de coordination médicale maritime (SCMM) s'occupe quant à lui des bilans médicaux.

L'hélicoptère Dragon 76 et la vedette SNS131 de Honfleur ont été mobilisés.

Alors que la saison estivale se profile, la préfecture maritime rappelle par ailleurs qu'il est obligatoire de marquer les ailes de kitesurf et de wingfoil, pour éviter les fausses alertes en cas de perte de matériel en mer.