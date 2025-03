[Vidéo] Le Havre. A 25 ans, Arthur Leblond construit son propre bateau

Il y a ceux qui pilotent les Formules 1 des mers du Vendée Globe, et ceux qui les conçoivent. Arthur Leblond espère un jour être classé dans la deuxième catégorie. Ce jeune architecte naval du Havre, passionné de voile "depuis toujours", s'est lancé un défi un peu fou : construire, à seulement 25 ans, son propre bateau.

3 mètres, 30kg

"On a tendance à dire qu'il y a les cols-bleus d'un côté, les cols blancs de l'autre. Moi, je voulais maîtriser l'ensemble du poids du bateau et voir en chantier comment ça se passe", expose le jeune homme, qui travaille au sein du Conservatoire maritime du Havre. Il y donne naissance à un petit dériveur en matériau composite (carbone et mousse) de 3m pour 30kg, baptisé le Kube Boat. "Il ne ressemble pas vraiment à un cube mais une fois démonté, il doit rentrer dans un cube théorique, comme une remorque", éclaire l'ingénieur, diplômé de l'ENSTA de Brest (Finistère).

Patience et rigueur

Depuis son lancement en juin dernier, Arthur Leblond découvre les aléas de la vie de chantier. "Pour la coque, j'ai voulu économiser du bois pour le moule… Mais il est trop bas, ce n'est pas très confortable." Avec un budget autour de 10 000€, tout est compté. "Il faut de la patience, de la rigueur. Concevoir une forme de coque parfaite derrière l'ordinateur, c'est dans mes cordes, la construire au millimètre près avec des outils parfois rudimentaires, cela demande un peu plus de pratique !" Pour le mât, deux tubes de carbone seront assemblés. Seuls les foils, ces appendices qui permettent de surfer sur l'eau, sont sous-traités.

Un bateau rapide

Salarié d'un armateur bien connu au Havre, Arthur Leblond passe presque tout son temps libre au chantier. Il est même retourné vivre chez ses parents pour parvenir à financer son projet. Il espère mettre à l'eau le Kube Boat l'été prochain, au Centre nautique Paul Vatine (CNPV). Objectif : qu'il flotte, qu'il vole même, et qu'il aille vite, jusqu'à 30 nœuds (environ 55km/h). "Soit c'est un échec et j'apprends, soit c'est une réussite et cela veut dire que mes calculs sont bons !"