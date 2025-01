Tour du monde à la voile. Le Normand Charlie Dalin remporte le 10e Vendée Globe

Charlie Dalin a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe mardi 14 janvier, à 8h26, après 64 jours et 22 minutes. Le Havrais va s'offrir une remontée inoubliable du célèbre chenal des Sables d'Olonne, où malgré l'heure matinale des milliers de personnes sont rassemblées pour applaudir le vainqueur de la 10e édition du célèbre tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance. Il améliore de dix jours le record établi en 2016 par Armel Le Cléac'h qui avait bouclé le Vendée Globe en 74 jours.

En tête pendant 40 jours

A bord de son Imoca MACIF Santé Prévoyance spécialement conçu pour remporter le Vendée Globe, Charlie Dalin aura tenu son rang de favori tout au long de la course, occupant la place de leader sur plus de 250 pointages et près de 40 journées complètes. Après avoir fêté son passage de l'Equateur au calva, le 22 novembre (en 2e position), il avait franchi le cap de Bonne Espérance puis le cap Leeuwin en tête, établissant, déjà, un record, avec 9 jours, 22 heures et 27 minutes entre les deux caps. La veille de Noël, le Normand était devancé de 9 minutes par Yoann Richomme au mythique cap Horn, le début d'un sprint final haletant entre les deux marins, qui par le passé s'affrontèrent régulièrement sur le circuit Figaro.

Le rendez-vous manqué de 2021

Charlie Dalin est le second normand à remporter le Vendée Globe, après le Granvillais Christophe Auguin, en 1997. Une victoire en forme de revanche, lui qui avait déjà coupé la ligne en position de leader, en 2021, mais avait été classé 2e avec le jeu des compensations attribuées à Yannick Bestaven pour avoir participé à la recherche de Kévin Escoffier.

Dimanche 10 novembre 2024, le Havrais avait été le tout premier à larguer les amarres des pontons - hasard du tirage au sort - passant tout près du trophée du 10e Vendée Globe sans lui accorder un regard… Dans quelques heures il pourra le hisser haut, avec la modestie qui le caractérise et le sentiment du devoir accompli.