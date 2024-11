Le premier bateau du Vendée globe a franchi le cap de Bonne Espérance, vendredi 29 novembre vers 17h, après 19 jours de course. Il s'agit de l'imoca Macif Santé Prévoyance du Normand Charlie Dalin. Le Havrais, deuxième de la dernière édition, fait la course en tête. Il lui reste tout de même plus de 17000nm pour boucler le tour de la terre en solitaire.