Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir au Havre et ses alentours

Chacun y trouve son compte pour se rafraîchir au Havre et dans les communes autour. Que ce soit côté mer ou plutôt entouré de la faune et de la flore…

Au bord de l'eau

La plage du Havre reste un incontournable pour se rafraîchir en piquant une tête dans les eaux fraîches de la Manche. C'est également un lieu agréable pour profiter de la brise marine au bord de mer. Le Domaine du Colmoulins à Harfleur est également très prisé pour sa fraîcheur, grâce à ses prairies humides, mais il est surtout apprécié pour sa faune, où l'on peut observer des vaches et des juments en liberté. D'autres endroits, en revanche, sont moins connus, comme le parc-jardin de la Sente des rivières à Montivilliers, rénové en 2024. Avec son long ponton surplombant une rivière, il offre une balade rafraîchissante et permet d'observer la faune et la flore locales. Des jeux pour les enfants sont aussi disponibles sur place. Ce lieu a l'avantage d'être moins fréquenté, bien qu'il mérite amplement plus d'attention…