Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir au Havre et ses alentours

Loisir. Au Havre et dans ses communes environnantes, les endroits pour se rafraîchir pendant l'été ne manquent pas. Voici nos idées.

Publié le 18/08/2025 à 10h00 - Par Maëlys Blondel
Escapades. Trois idées de spots pour se rafraîchir au Havre et ses alentours
La plage du Havre permet même aux tout-petits de se mouiller, grâce aux jets d'eau près de la piscine. - Célia Caradec

Chacun y trouve son compte pour se rafraîchir au Havre et dans les communes autour. Que ce soit côté mer ou plutôt entouré de la faune et de la flore…

Au bord de l'eau

La plage du Havre reste un incontournable pour se rafraîchir en piquant une tête dans les eaux fraîches de la Manche. C'est également un lieu agréable pour profiter de la brise marine au bord de mer. Le Domaine du Colmoulins à Harfleur est également très prisé pour sa fraîcheur, grâce à ses prairies humides, mais il est surtout apprécié pour sa faune, où l'on peut observer des vaches et des juments en liberté. D'autres endroits, en revanche, sont moins connus, comme le parc-jardin de la Sente des rivières à Montivilliers, rénové en 2024. Avec son long ponton surplombant une rivière, il offre une balade rafraîchissante et permet d'observer la faune et la flore locales. Des jeux pour les enfants sont aussi disponibles sur place. Ce lieu a l'avantage d'être moins fréquenté, bien qu'il mérite amplement plus d'attention…

Surplomber la Sente des Rivières

Montivilliers. Surplomber la Sente des Rivières
Sur place, un long chemin au milieu de la flore, un parcours sportif et des aires de jeux. - Ville de Montivilliers

Le parc-jardin de la Sente des rivières est une oasis près du centre de Montivilliers. Autrefois en friche, ce nouveau lieu de promenade a été inauguré au printemps 2024.

Le parc-jardin de la Sente des Rivières, avec ses prairies fraîches, mares et boisements naturels sur 2,5ha, propose un chemin abrité de pontons, qui permet de cheminer au plus près de l'eau. L'espace comprend aussi un parcours sportif et trois aires de jeux inclusives.

Se promener au Domaine du Colmoulins

Harfleur. Se promener au Domaine du Colmoulins
Les juments camarguaises du Colmoulins répondent aux noms de Java, Johanna, Jikita et Jeanne Harfleur.

A Harfleur, cet espace naturel de 27 hectares est traversé par une rivière.L'entretien du domaine est assuré par des juments et des bœufs. 

Le Domaine du Colmoulins, à Harfleur, propose un cadre ombragé parfait pour se rafraîchir durant l'été. Avec ses prairies humides, ses bois et la rivière du Saint-Laurent qui traverse le site, il offre un refuge à une faune et une flore exceptionnelles.

Piquer une tête à la plage du Havre

Le Havre. Piquer une tête à la plage du Havre
Sandalettes de type "méduses" sont recommandées pour se baigner au Havre, même si le sable se dévoile à marée basse. - Célia Caradec

La plage du Havre est un lieu incontournable pour les amateurs de mer.Elle s'étend sur deux kilomètres de long et on peut y louer paddles et kayaks.

A marée haute, les sandalettes sont recommandées ! Mais ne vous laissez pas intimider par sa vaste étendue de galets normands : à marée basse, la plage du Havre dévoile une bande de sable, idéale pour profiter du soleil. Aux Bains Maritimes, on peut louer paddles et kayaks.

