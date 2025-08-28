En ce moment Mystical Magical Benson Boone
Seine-Maritime. L'association La Roue Libre promeut le vélo et l'autonomie des cyclistes

Mobilité. La Roue Libre met Le Havre en selle ! L'association propose ateliers, cours et balades pour rendre le vélo accessible à tous, partout dans la métropole, et encourage les habitants à se déplacer en toute autonomie.

Publié le 28/08/2025 à 10h27 - Par Maëlys Blondel
Seine-Maritime. L'association La Roue Libre promeut le vélo et l'autonomie des cyclistes
La Roue Libre est une association au service du vélo. - Maëlys Blondel

Au Havre, les pistes cyclables se multiplient et, cet été, les vélos ont été encore plus visibles sur les routes. Parmi les acteurs qui encouragent cette dynamique, La Roue Libre occupe une place centrale. L'association, implantée au Havre, à Harfleur et à Montivilliers, œuvre pour promouvoir la pratique du vélo et faciliter les déplacements à deux roues. Elle propose de la vélo-école, des ateliers de mécanique et des conseils pour accompagner les cyclistes au quotidien.

Dans une ville où la circulation devient vite saturée, notamment pour les petits trajets, le vélo s'impose comme une véritable alternative à la voiture. Comme l'explique Isabelle Bailleul, codirectrice de La Roue Libre : "Tout ce qui est trajet inférieur à 5km, à partir du moment où on a un vélo correctement entretenu, on peut le faire au quotidien, que ce soit avec un vélo à assistance électrique ou un vélo musculaire."

La codirectrice souligne également que le territoire évolue : "Le cap a été passé, le FC Métropole a fait énormément d'aménagements, désenclavé certains quartiers… Tous ne sont pas aussi vélo friendly que certains habitants le souhaiteraient, il y a encore du travail, mais on a quand même un maillage qui est en cours de constitution."

• A lire aussi. Rouen. Cyclotourisme : encore des efforts à faire le long des véloroutes

"L'objectif, c'est de rendre les gens autonomes"

La Roue Libre ne se contente pas de promouvoir le vélo : elle accompagne les habitants pour leur permettre de rouler en toute autonomie. Grâce à ses ateliers ouverts tous les après-midi, les cyclistes peuvent venir apprendre à entretenir et réparer leur vélo eux-mêmes. "On plébiscite beaucoup l'auto-réparation puisque, quand vous crevez et que vous êtes sur un trajet domicile-travail, si vous ne savez pas réparer votre vélo, c'est très embêtant", explique Isabelle Bailleul.

Dans les ateliers, un mécanicien est toujours présent pour guider les participants : "L'objectif, c'est de rendre les gens autonomes."

• A lire aussi. Caen. J'ai réparé mon vélo rouillé à la Maison du Vélo

S'équiper et s'adapter : en famille ou sous la pluie

La Roue Libre conseille aussi les cyclistes sur les solutions adaptées à leurs besoins. Pour transporter les enfants, les options sont variées. Isabelle Bailleul détaille : "Aujourd'hui, il existe un panel de possibilités. Certains parents ont des vélos-cargos, d'autres installent des sièges à l'avant ou à l'arrière, et il y a aussi les 'follow me', un vélo sans roue avant qu'on accroche à l'arrière."

Et même sous la pluie, pédaler reste possible. La codirectrice donne quelques conseils pour rouler sereinement : "Déjà, prendre un pantalon de pluie avec les protège-chaussures, souvent inclus, et un imperméable ou une cape. Il existe différents équipements qui permettent de rajouter une épaisseur sur un blouson ou une polaire… Le tout, c'est d'arriver au travail sec."

Ateliers, cours et balades à ne pas manquer

L'association continue d'animer la vie cycliste avec différents rendez-vous dans les prochaines semaines. Samedi 6 septembre, un atelier d'auto-réparation en mixité, animé par Valentine, se tiendra à l'antenne d'Harfleur de 14h à 17h30. Quelques jours plus tôt, le samedi 30 août, un diagnostic mécanique gratuit sera proposé au Voï Store de 14h à 17h, sur inscription.

Les cours de mécanique reprennent également. A Montivilliers, plusieurs sessions sont prévues les samedis : le 13 septembre, le 11 octobre, le 8 novembre et le 13 décembre, puis en 2026 les 10 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril et 9 mai, toujours de 14h à 16h. Du côté d'Harfleur, un cours se tiendra aussi samedi 6 septembre, de 14h à 18h.

La Roue Libre organise également des moments conviviaux pour rouler ensemble. Jeudi 25 septembre, une balade d'intégration partira du Voï Store à 17h30. Et pour encourager la pratique féminine, une sortie spéciale vélo et trottinette réservée aux femmes est prévue samedi 20 septembre, de 14h à 17h.

Pratique. La Roue Libre est ouverte au Havre du mardi au samedi de 10h à 18h.A Harfleur le mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h.A Montivilliers le jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, ainsi que le samedi de 14h à 18h.

