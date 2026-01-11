Tempête Goretti. Plus de 36 0000 foyers toujours privés d'électricité en Normandie selon Enedis

Conséquence directe du passage de la tempête Goretti dans la nuit de jeudi 8 à vendredi 9 janvier, plusieurs milliers de foyers normands sont toujours privés de courant. Selon le dernier bilan d'Enedis, publié samedi 10 janvier en début de soirée, il reste environ 39 900 clients encore impactés dont une très large partie en Normandie (36 700).

Moins de personnes touchées que lors de la tempête Ciaran

C'est dans la Manche que l'on compte le plus de foyers concernés soit 16 000 clients coupés alors qu'Enedis affirme avoir réalimenté 90 % des clients privés d'électricité après le passage de la tempête. "3 000 techniciens dont 2 200 techniciens Enedis et 800 salariés prestataires sont mobilisés sur le terrain", explique le gestionnaire du réseau qui a déclenché sa Force d'Intervention Rapide Electricité (FIRE) permettant de mobiliser des techniciens en provenance de tout l'hexagone sur les régions les plus impactées. Par ailleurs, Enedis a également renforcé les effectifs de ses centres d'appels et dépannages (CAD), avec 850 conseillers clientèle.

Au plus fort des intempéries, 380.000 foyers étaient privés d'électricité, soit beaucoup moins que lors de la tempête Ciaran de novembre 2023 qui avait plongé dans le noir 1,2 million de clients.