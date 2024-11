Tempête Caetano. La Normandie est l'une des régions les plus touchées selon Enedis

La tempête Caetano a fait de nombreux dégâts en Normandie et partout en France, jeudi 21 novembre. Selon Enedis, le réseau de distribution électrique a fait face à des vents violents et des chutes de neige qui ont provoqué des chutes d'arbres ou de branches sur les câbles. Le nombre de clients privés d'électricité est monté jusqu'à 270 000 dans la nuit du jeudi 21 à vendredi 22 novembre.

Un nouveau bilan d'Enedis

Ce samedi 23 novembre matin, vers 8h, il restait selon Enedis, "47 000 clients privés d'alimentation". Plus de 80% de ceux qui avaient été privés d'électricité ont été réalimentés par les équipes de l'entreprise. Parmi les régions les plus touchées figure la Normandie avec "19 000 clients dont 9 400 dans l'Orne, 5 600 dans le Calvados, 2 700 dans la Manche, 1 000 dans l'Eure, 300 en Seine-Maritime", ajoute la société.

Au total, 2 200 techniciens d'Enedis et 400 prestataires de toute la France ont été prémobilisés dans le cadre de la Force d'intervention rapide d'électricité (FIRE). Ils sont notamment intervenus sur les dépannages, depuis que les conditions de sécurité de déplacement sont favorables.

1 000 personnes mobilisées en Normandie

En Normandie, 1 000 personnes sont mobilisées pour rétablir l'électricité : 850 personnels de terrain (200 dans l'Orne, 200 dans le Calvados, 200 dans la Manche, 150 dans l'Eure, 100 en Seine-Maritime) dont 650 techniciens et managers d'Enedis Normandie. Par ailleurs, 100 techniciens et managers des autres directions régionales d'Enedis (Ile-de-France, Picardie, Bretagne et Nord-Pas-de-Calais) ont été appelés en renfort. Des hélicoptères et des drones ont également été utilisés afin de réaliser les diagnostics dans les zones les plus touchées.

A noter qu'Enedis "se donne pour objectif de réalimenter plus de 90% des clients concernés par la tempête d'ici ce soir et le reste dimanche soir. La cellule de crise au siège d'Enedis fonctionne 24/24h".