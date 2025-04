Météo. Un épisode de chaleur précoce cette semaine en Normandie

C'est un avant-goût d'été qui se profile en cette semaine du pont du 1er mai, en Normandie. La région, comme tout le nord de la France, va subir un épisode inhabituel côté météorologique, avec des températures allant localement jusqu'à 10 degrés au-dessus des normales de saison. "On ne parle pas de vague de chaleur, plutôt d'un temps remarquablement chaud pour la saison avec une chaleur très précoce et des températures comprises entre 25 et 27 degrés", souligne François Gourand, prévisionniste à Météo France. Cet épisode est la conséquence d'un anticyclone "solidement installé" sur le nord de l'Europe. "Il va se maintenir et se renforcer toute la semaine, avec de l'air de plus en plus chaud au fil des jours."

Une sensation estivale pendant plusieurs jours

Dès ce lundi 28 avril, les températures sont très douces, et à partir du mardi 29 avril "on atteindra les 25 degrés sur la Normandie, on les dépassera même légèrement, et ce sera le cas tous les jours suivant : mercredi 30 avril, jeudi 1er mai, avec, à partir de vendredi 2 mai, des influences côtières qui rafraîchissent un peu l'air", poursuit François Gourand. "On pourra avoir une sensation pleinement estivale pendant plusieurs jours, ce qui est rare, si tôt dans la saison."

Cette sensation de chaleur concerne aussi bien l'intérieur des terres que le littoral. "Avec un vent continental, qui pousse l'air chaud depuis les terres vers la côte, notamment mercredi, sur toute la Normandie, il n'y aura pas d'effet de brise et on sentira la chaleur jusqu'au bord de mer." La puissance solaire étant, à cette saison, la même qu'en plein mois d'août, il convient de protéger sa peau et de se méfier de ces premières chaleurs.

Les prévisions laissent entrevoir une dégradation orageuse à partir du week-end prochain, avec des petits passages orageux éphémères dès jeudi, sur l'ouest du Cotentin notamment, qui n'évacueront pas la chaleur. Mais ils restent encore à confirmer.

Des épisodes de chaleur précoce plus fréquents ?

Ce type d'épisode de chaleur précoce pourrait être plus courant à l'avenir. "Comme le climat se réchauffe globalement, les masses d'air très doux, voire chaud, arrivent plus facilement sur la France, de manière plus précoce aussi. On peut avoir des épisodes comme celui-ci à des saisons plus incongrues, mais pas tous les ans."

Ce mois d'avril 2025 pourrait être parmi les plus doux que la France ait connu depuis le début des relevés de Météo France, en 1900.