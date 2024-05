Météo. Toute la Normandie en vigilance jaune aux orages dimanche

Le temps va se gâter dans la région Normandie, dimanche 12 mai. Météo France a placé les cinq départements en alerte jaune aux orages. Pour la Manche, ce sera le matin, entre 3h et 6h. Pour l'Orne et le Calvados, la vigilance jaune court entre 12h et minuit, tandis que pour l'Eure et la Seine-Maritime, elle est entre 12h et 22h.

Supplément pour le Calvados

Une vigilance jaune s'ajoute dans le Calvados, pour pluie et inondation. Elle tient toute la journée, entre 6h et minuit. La Normandie n'est pas la seule touchée. Dimanche 12 mai, 69 départements sont en alerte jaune.