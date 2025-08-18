En ce moment Les étoiles Léman
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Sud-Manche. Un homme de 65 ans héliporté grièvement blessé après un accident de voiture

Sécurité. Les pompiers de la Manche sont intervenus à Saint-Symphorien-des-Monts, lundi 18 août pour un accident de voiture. Un homme de 65 ans a été grièvement blessé.

Publié le 18/08/2025 à 11h24 - Par Thibault Lecoq
Sud-Manche. Un homme de 65 ans héliporté grièvement blessé après un accident de voiture
Un homme de 65 ans a été emmené au CHU de Caen par l'hélicoptère de la Sécurité civile, après un accident de la route à Saint-Symphorien-des-Monts lundi 18 août. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Un homme de 65 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route, lundi 18 août vers 7h du matin. L'accident a eu lieu sur la route de Saint-Hilaire à Saint-Symphorien-des-Monts dans le sud-Manche, près de Saint-Hilaire-du-Harcouët.

A lire aussi. Centre-Manche. Un homme de 28 ans grièvement blessé dans un accident de la route

Transporté au CHU de Caen

Il a dû être désincarcéré de son véhicule par les pompiers. Il a été transporté par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile vers le CHU de Caen. Deux autres hommes, de 34 et 42 ans, sont eux indemnes. 9 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Sud-Manche. Un homme de 65 ans héliporté grièvement blessé après un accident de voiture
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple