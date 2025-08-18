Sud-Manche. Un homme de 65 ans héliporté grièvement blessé après un accident de voiture

Un homme de 65 ans a été grièvement blessé dans un accident de la route, lundi 18 août vers 7h du matin. L'accident a eu lieu sur la route de Saint-Hilaire à Saint-Symphorien-des-Monts dans le sud-Manche, près de Saint-Hilaire-du-Harcouët.

Transporté au CHU de Caen

Il a dû être désincarcéré de son véhicule par les pompiers. Il a été transporté par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile vers le CHU de Caen. Deux autres hommes, de 34 et 42 ans, sont eux indemnes. 9 sapeurs-pompiers ont été mobilisés.