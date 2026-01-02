En ce moment Le Chat Léman
Deauville. Un jackpot de plus d'un million d'euros remporté le 1er janvier au Casino Barrière

Loisir. L'année commence bien pour ce joueur de 41 ans qui a remporté le jackpot du Casino Barrière de Deauville.

Publié le 02/01/2026 à 08h31 - Par Elvire Alix
Un gain exceptionnel a été enregistré jeudi 1er janvier au Casino Barrière de Deauville. Un joueur de 41 ans a remporté la somme de 1 164 390 euros sur une machine à sous, après une mise de 3 euros, en début d'après-midi.

Une combinaison de trois "7"

Selon les informations communiquées par l'établissement, le joueur pensait initialement avoir obtenu un gain ordinaire en voyant apparaître une combinaison de trois "7". Ce n'est qu'après vérification qu'un membre du comité de direction lui a confirmé qu'il s'agissait en réalité du jackpot maximal de la machine.

