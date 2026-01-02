Rouen. Nouvelle année : comment tenir ses résolutions selon une coach 

Rose-Anne Clotaire est coach en développement personnel à Rouen et est fondatrice de Rose'eveil. En ce début janvier, elle livre ses conseils pour vous aider à atteindre les objectifs que vous vous fixerez.

Quelles résolutions prendre ?

"Avant toute chose, plutôt que de vouloir changer sa vie, il faut commencer par revenir à soi. Parfois, à ce moment-là de l'année, on se dit qu'on va tout révolutionner et ça crée une pression. Vous pouvez commencer à penser à ce qui vous a fait plaisir en 2025 et que vous allez continuer et peut-être même augmenter en 2026. Ensuite, il y a le fait d'apaiser sa relation à soi et aux autres donc essayer de moins se comparer aux autres, de se libérer des pressions sociales et de vous dire que vous n'êtes pas seul."

Comment les tenir vraiment ?

"Si ce sont des choses qui sont importantes pour vous, ce sera plus facile de les tenir sur le long terme. Dans mon travail, je parle surtout d'objectifs qui sont en lien avec le bien-être parce que généralement, on vise surtout des objectifs de performance. Le fait de vous fixer une routine et de créer des créneaux pour vous tous les mois ou toutes les semaines au même titre que de manger par exemple, ça vous permettra aussi d'avoir une régularité dans votre bien-être."

Quels objectifs réalistes peut-on se fixer ?

"C'est bien de commencer par un débrief de l'année qui s'est écoulée en se demandant quelles étapes on a réussi à franchir, ce qu'on a réussi à mettre en place pour se sentir mieux. Quand on débute une nouvelle année, je vous conseille avant tout de revenir à vous et de voir ce qui vous fait vraiment plaisir. Ce sera une montagne plus facile à franchir, plutôt que si vous décidez de tout changer d'un seul coup."