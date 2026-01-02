En ce moment Survivor DESTINY'S CHILD
Caen. Pendant deux jours, des billets à petits prix pour relier Paris et la Normandie 

Mobilité. Du 6 au 7 janvier 2026, à l'occasion des Nomad Days, SNCF propose 100 000 billets en seconde classe à 6, 8 ou 10€ pour des trajets Normandie–Paris et intrarégionaux.

Publié le 02/01/2026 à 11h47 - Par Elvire Alix
100 000 billets seront disponibles à petits prix entre le 6 et le 7 janvier.  - Illustration

A l'aube de la nouvelle année, les voyageurs franciliens et normands ont une bonne raison de mettre le train en tête de leurs projets d'escapade. Les Nomad Days, événement promotionnel porté par SNCF Nomad Train, reviennent pour une durée très limitée avec une offre exceptionnelle sur les billets entre la Normandie et Paris.

100 000 billets a moins de 10 euros 

Du 6 au 7 janvier 2026, une "vente flash de 48 heures" propose 100 000 billets à prix mini : 6€, 8€ ou 10€ maximum pour un aller simple en seconde classe sur un grand nombre de lignes Nomad, tant sur les lignes Normandie-Paris que pour les trajets intrarégionaux. L'opération vise à encourager les déplacements en train à prix attractif en ce début d'année 2026, période clé pour redynamiser le tourisme régional après les fêtes. Ces billets promotionnels sont valables pour des voyages programmés entre le 12 janvier et le 12 février 2026.

