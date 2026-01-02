Normandie. Nouveau CHU à Caen, élections municipales… Quels sont les grands événements attendus en 2026 ?

Après une année 2025 riche en actualité, la Normandie met le cap sur 2026. De nombreux événements sont attendus dans les cinq départements de la région.

Les élections municipales

Les élections municipales sont programmées les dimanches 15 et 22 mars prochains. Un scrutin particulièrement observé au Havre, où Edouard Philippe, candidat à la présidentielle, est aussi candidat à sa réélection. Le Rassemblement national espère de son côté s'implanter dans certaines villes comme Fécamp ou Bolbec. Pour la première fois dans les communes de moins de 1 000 habitants, les listes devront être paritaires et donc compter autant d'hommes que de femmes.

Edouard Philippe, ici en janvier 2025, se présente à sa succession. - Célia Caradec

A Rouen, le maire Nicolas Mayer-Rossignol (PS) n'a pas encore annoncé sa candidature. S'il se représente, il devra notamment faire face à Marine Caron (Horizons), à Jean-Michel Bérégovoy, (parti écologiste), à Maxime Da Silva (France insoumise), ou encore à Grégoire Houdan (Rassemblement national). Dans le Calvados, à Caen, le maire sortant Aristide Olivier est candidat à sa réélection. Ses adversaires se nomment Rudy L'Orphelin, Thomas Chevalier, Xavier Le Coutour, Antoine Casini, Aurélien Guidi, Pierre Casevitz et Bérangère Lareynie.

Les 40 ans de la Fête de la Scie

La Fête de la Scie revient à Harfleur en 2026. Une année qui marquera les 40 ans de l'événement. - DR

Elle pourrait rejoindre le patrimoine culturel immatériel français, si sa candidature, portée par la Ville d'Harfleur, est retenue. En 2026, la Fête de la Scie célèbre ses 40 ans ! L'événement, qui se déroule les 11 et 12 avril, est un week-end médiéval mêlant reconstitutions historiques, arts de la rue, jeux ainsi qu'un grand banquet-spectacle.

Le festival Normandie Impressionniste

Le festival Normandie Impressionniste a déjà lancé son nouvel appel à projets pour préparer son édition spéciale, en 2026, à l'occasion du centenaire de la disparition de Claude Monet. Avec pour thématique le jardin, cette édition rendra hommage à l'artiste qui a passé les trente dernières années de sa vie à Giverny, dans l'Eure. De juin à septembre 2026, un parcours proposera une extension contemporaine du jardin de Monet à travers toute la Normandie, notamment le long de la Seine, du Havre à Paris, à travers des jardins imaginaires, d'artistes, d'eaux ou de sculptures.

La fin des travaux au nouveau CHU de Caen

Les travaux concernant le nouveau CHU devraient se terminer en 2026, à Caen. - Léa Quinio

Après une année 2025 rythmée par les festivités du Millénaire de Caen et le passage du Tour de France à deux reprises dans le département, l'année 2026 s'annonce tout aussi déterminante dans le Calvados. Parmi les projets les plus attendus figure le nouveau CHU de Caen, dont la construction doit s'achever à l'automne 2026, même si les premiers patients ne seront accueillis qu'en 2027.

Actuellement, deux bâtiments sont encore en chantier, tandis que trois autres sont déjà en fonctionnement. Le futur site comprendra un total de 1 400 places, dont 85% des lits en chambres individuelles, 35 salles de blocs opératoires, et 26 chambres d'imagerie médicale. Le sort de la tour de Nacre sera lui scellé à l'été 2026, même si les discussions sur sa destruction sont déjà bien engagées.

Le retour du carnaval de Granville

Le département de la Manche s'annonce comme une terre de festivals, de traditions et de culture en 2026. Et dès ce début d'année, le traditionnel carnaval de Granville s'apprête à apporter son lot de couleurs, du 13 au 17 février. Inscrit au patrimoine culturel immatériel, ce carnaval historique est l'un des plus populaires de Normandie et même de France. Il s'étend sur cinq jours riches en défilés de chars, fanfares, bals, cavalcades pour enfants et grandes parades carnavalesques.

Le retour d'une compétition internationale au haras du Pin

Le Grand Complet devrait revenir au haras national du Pin. - Eric Mas

Le concours complet international devrait être de retour, dans l'Orne, en 2026 ! Organisé au haras national du Pin par l'association Ustica de 2010 à 2023, le concours équestre était absent du calendrier depuis 2024 à cause de relations détériorées entre l'association et les dirigeants du Pin.

Indépendamment de l'association, le haras souhaite remettre en place la compétition, qui devrait bien avoir lieu en 2026 !