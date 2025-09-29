Haras du Pin. Un escape game inédit dans les anciennes écuries

C'est une activité qui n'a encore jamais eu lieu au haras du Pin. Pour la première fois, les anciennes écuries du musée se transforment en terrain de jeu grandeur nature à travers un escape game. Le jeu d'évasion, qui mêle histoire, culture et divertissement, offre aux visiteurs une expérience immersive et ludique pour découvrir les mystères du plus ancien haras national de France.

18 sessions de 1h

La mission des participants est de retrouver les éperons d'or de Louis XIV - le roi Soleil a désiré la construction du haras qui sera édifié entre 1715 et 1730 sous Louis XV -, et la clé de la grande porte. Pour cela, ils ont une heure pour observer, déchiffrer les codes secrets et fouiller le théâtre d'énigmes conçu par Casse-Tête Normand.

L'escape game est ouvert aux groupes de 2 à 6 personnes et est accessible dès l'âge de 12 ans. Trois sessions par jour (16h30, 18h, 19h30) sont organisées mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 octobre, ainsi que la semaine suivante, les 29, 30 et 31 octobre.

Pratique. A partir de 24€ par personne. Réservation sur haras-national-du-pin.com.