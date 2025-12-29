Manche. Un jeune conducteur flashé à 171km/h au lieu de 100 !

En ce moment Le Chat Léman
Sécurité. Vendredi 26 décembre, un jeune conducteur a été flashé à 171km/h au lieu de 100 dans la Manche. Son permis lui a été retiré et sa voiture a été immobilisée.

Publié le 29/12/2025 à 11h05 - Par Thierry Valoi
Un jeune conducteur flashé à 171km/h dans la Manche. - Thierry Valoi

Au lendemain de Noël, un jeune chauffard a été flashé par les gendarmes alors qu'il roulait à 171km/h sur la RN174 au lieu de 100 comme l'imposait son statut de jeune permis. Agé de 21 ans, son véhicule a été immobilisé et son permis retiré.

Très grands excès de vitesse : un futur délit puni plus sévèrement

La gendarmerie de la Manche, qui rappelle que si son infraction avait été constatée à partir du 29 décembre ce grand excès de vitesse, au-delà de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, prendrait la caractéristique d'un délit, puni d'une peine allant jusqu'à 3 mois de prison et jusqu'à 3 750 euros d'amende avec une inscription au casier judiciaire.

En classant désormais les très grands excès de vitesse comme un délit, avec une réponse judiciaire plus ferme, le message est clair : la violence routière n'est plus tolérée, rappelle la gendarmerie de la Manche.

