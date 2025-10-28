Carentan-les-Marais. En Aston Martin et en Porsche, deux conducteurs britanniques flashés à près de 200km/h sur la RN13

Le peloton motorisé de la gendarmerie de Valognes a contrôlé deux conducteurs britanniques roulant à des vitesses largement supérieures à la limite autorisée sur la RN13, au niveau de Carentan-les-Marais, samedi 25 octobre.

Plus de 50km/h au-dessus de la vitesse autorisée

Une Aston Martin a été flashée à 198km/h et une Porsche à 192km/h, soit plus de 50km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Les deux véhicules ont immédiatement fait l'objet d'une rétention administrative.

Les conducteurs ont dû régler sur place une consignation de 750 euros chacun. Ils seront convoqués ultérieurement devant le tribunal de Coutances pour répondre de leur conduite dangereuse.