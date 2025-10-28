En ce moment Bad Dreams Teddy SWIMS
Carentan-les-Marais. En Aston Martin et en Porsche, deux conducteurs britanniques flashés à près de 200km/h sur la RN13

Sécurité. Une Aston Martin et une Porsche, conduites par des Britanniques, ont été interceptées à grande vitesse à Carentan-les-Marais, samedi 25 octobre.

Publié le 28/10/2025 à 10h06, mis à jour le 28/10/2025 à 10h44 - Par Thierry Valoi
Deux conducteurs britanniques flashés à plus de 50km/h au-dessus de la limite autorisée. - Gendarmerie de la Manche

Le peloton motorisé de la gendarmerie de Valognes a contrôlé deux conducteurs britanniques roulant à des vitesses largement supérieures à la limite autorisée sur la RN13, au niveau de Carentan-les-Marais, samedi 25 octobre.

Plus de 50km/h au-dessus de la vitesse autorisée

Une Aston Martin a été flashée à 198km/h et une Porsche à 192km/h, soit plus de 50km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Les deux véhicules ont immédiatement fait l'objet d'une rétention administrative.

Les conducteurs ont dû régler sur place une consignation de 750 euros chacun. Ils seront convoqués ultérieurement devant le tribunal de Coutances pour répondre de leur conduite dangereuse.

