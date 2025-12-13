People. "Tu accepterais de le recevoir en Normandie ?" : ce moment qui a tout changé entre William Leymergie et Sophie Davant

Avant d'entamer sa relation avec Sophie Davant, officialisée en 2022, William Leymergie a partagé près d'un demi-siècle de vie avec Maryline Robin, son épouse disparue en 2020. Une disparition brutale qui a profondément marqué le journaliste, affaibli et "éteint" selon ses proches.

Durant cette période, ses trois enfants l'ont accompagné au quotidien pour le soutenir. Une présence essentielle mais insuffisante pour redonner de l'élan à celui qui se retrouvait soudain seul après une vie de couple de 45 ans.

L'appel qui change tout : direction la Normandie

Dans leur entretien au Parisien, Sophie Davant révèle un moment clé : un appel du fils aîné de William Leymergie.

Il lui pose alors une demande inattendue : "Personne ne peut être avec papa ce week-end, tu accepterais de le recevoir en Normandie ?"

Convaincue que le journaliste, réputé discret et réservé, n'oserait jamais venir, l'animatrice accepte presque par politesse. Et pourtant : il vient.

Eteint, silencieux, encore sonné par le deuil… mais présent.

Ce premier séjour normand deviendra un refuge, puis une habitude. Les visites se multiplient, les discussions reprennent, la complicité se ravive. Ils se redécouvrent "comme deux vieux copains de classe", dit-elle, sans imaginer que ce lien allait changer de nature.

Normandie et confidences : quand l'amitié bascule doucement vers l'amour

Dans cette maison normande, loin du tumulte parisien, les deux animateurs tissent une proximité nouvelle.

Rien de calculé, rien d'affiché : simplement deux personnes qui se connaissent depuis 40 ans et qui trouvent enfin le temps de se retrouver.

C'est là, dans ce cadre apaisant, que leur relation évolue naturellement vers une histoire sentimentale. Une transformation douce, qui semble avoir redonné à William Leymergie une énergie et une stabilité affective précieuses après la tempête.

Une nouvelle étape pour le couple : un spectacle inspiré de leur histoire

Aujourd'hui, le duo franchit un cap.

En janvier 2027, ils monteront ensemble sur scène pour un spectacle intitulé Replay, écrit pour eux par Lorraine Lévy et Murielle Magellan.

Le projet retracera leur complicité de plus de quarante ans, leur parcours commun dans les médias, mais aussi cette histoire atypique construite loin des caméras.

Une manière pour eux de partager, avec le public, cette trajectoire singulière où la Normandie a joué un rôle décisif.