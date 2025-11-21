En ce moment Heavy cross GOSSIP
People. Sophie Davant et William Leymergie : les secrets de leur histoire d'amour née en Normandie enfin révélés… Sur scène !

Société. Jeudi 20 novembre 2025, leur producteur a officialisé une nouvelle aventure scénique : Sophie Davant et William Leymergie joueront ensemble en 2027 dans "Replay", un spectacle inspiré de leur histoire d'amour née en Normandie. Découvrez les coulisses d'une relation inattendue, racontée dans les médias et construite après quarante ans de complicité.

Publié le 21/11/2025 à 17h00 - Par Mathilde Rabaud
L'histoire d'amour en Normandie de Sophie Davant et William Leymergie racontée par eux ! - Capture d'écran "Les Enfants de la télé" - Unsplash

Leur histoire aurait pu rester une belle amitié, comme elle l'a été pendant trente ans. C'est ce qu'a expliqué Sophie Davant à Gala. Elle y décrit un lien tissé au fil de décennies de travail commun, mais aussi grâce à un environnement très particulier : "Nous avions chacun une maison en Normandie à côté l'un de l'autre."

Rien ne laissait pourtant penser que cette complicité de "voisins" se transformerait un jour en histoire d'amour.

Le drame qui a tout bouleversé

William Leymergie traverse une période très difficile avec la disparition de son épouse. Sophie Davant raconte comment tout a basculé :

"Il se trouve que William a perdu son épouse, son pilier, il s'est retrouvé seul, malheureux et triste. Jusqu'au jour où son fils aîné […] m'appelle et me dit : "Ecoute, on ne sait plus quoi faire avec papa, on ne peut pas s'en occuper ce week-end, est-ce que tu pourrais lui proposer de venir chez toi en Normandie ? ”"

Elle accepte sans hésiter. Ce séjour devient un tournant.
Dans ses mots : "Je l'ai vu revenir à la vie."

Ce soutien, né dans leur refuge normand, fait évoluer leur relation naturelle vers une complicité plus intime.

Une relation officialisée après quarante ans de collaboration

Professionnellement, les deux figures de l'audiovisuel se connaissent depuis plus de quatre décennies. Leur producteur Richard Caillat résume cette trajectoire commune dans le communiqué annonçant leur futur spectacle :

"Le spectacle sera totalement inspiré de leur histoire d'amour avec le public qui dure depuis plus de 40 ans. Mais aussi de leur histoire, singulière, qu'ils vivent désormais ensemble après une longue complicité professionnelle et une amitié sans faille."

Le couple a officialisé sa relation en 2022 et s'apprête à franchir une nouvelle étape.

"Replay", leur spectacle inspiré de leur vie

A partir de janvier 2027, ils partageront pour la première fois la même scène dans un spectacle écrit sur mesure par Lorraine Lévy et Murielle Magellan.
Selon le communiqué, "Replay" prendra la forme : "de tableaux libres, ludiques, inattendus, poétiques, émouvants […], avec un air de Quand Harry rencontre Sally."

Après une tournée en régions, ils joueront à Paris en septembre 2027.

