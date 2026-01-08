Hérouville-Saint-Clair. Une soirée 100 % filles affiche déjà complet, une deuxième date prévue

Des soirées dédiées aux femmes pour leur permettre de sortir du stress du quotidien et de faire des rencontres hors de leur cercle familial. Voilà ce que propose Emilie Louise, ancienne coiffeuse devenue organisatrice de ces soirées. Au programme : karaoké, musique des années 2000, blind test, cours de danse, mais aussi soins gratuits par des coiffeuses et esthéticiennes. Emilie Louise ajoute que "des ateliers de prise de confiance en soi viennent compléter l'expérience, pour décharger mentalement, mais aussi de recharger les batteries ". Une première soirée, prévue le 9 janvier au restaurant l'Elysée à Hérouville, affiche déjà complet avec près de 180 participantes. Face à cet engouement, une deuxième date a été ouverte le 6 février, de 19h à 23h.