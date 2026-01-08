En ce moment Man I Need Olivia DEAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Hérouville-Saint-Clair. Une soirée 100 % filles affiche déjà complet, une deuxième date prévue

Loisir. Après 14 ans passés à prendre soin des femmes dans un salon de coiffure, Emilie Louise a décidé de leur offrir des soirées entièrement dédiées à elles, une fois par mois au restaurant L'Elysée à Hérouville-Saint-Clair. La première rencontre, le 9 janvier, a déjà attiré 180 participantes âgées de 30 à 50 ans.

Publié le 08/01/2026 à 08h35 - Par Elvire Alix
Hérouville-Saint-Clair. Une soirée 100 % filles affiche déjà complet, une deuxième date prévue
Après 14 ans passés dans un salon de coiffure à s'occuper des femmes, Emilie Louise a décidé de leur organiser des soirées dédiées.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Des soirées dédiées aux femmes pour leur permettre de sortir du stress du quotidien et de faire des rencontres hors de leur cercle familial. Voilà ce que propose Emilie Louise, ancienne coiffeuse devenue organisatrice de ces soirées. Au programme : karaoké, musique des années 2000, blind test, cours de danse, mais aussi soins gratuits par des coiffeuses et esthéticiennes. Emilie Louise ajoute que "des ateliers de prise de confiance en soi viennent compléter l'expérience, pour décharger mentalement, mais aussi de recharger les batteries ". Une première soirée, prévue le 9 janvier au restaurant l'Elysée à Hérouville, affiche déjà complet avec près de 180 participantes. Face à cet engouement, une deuxième date a été ouverte le 6 février, de 19h à 23h.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Sacs de congélation ‘’Paclam’’
Sacs de congélation ‘’Paclam’’ Talence (33400) 3€ Découvrir
2 gilets polaires fins gris clair
2 gilets polaires fins gris clair Talence (33400) 28€ Découvrir
Petit batteur mixeur
Petit batteur mixeur Talence (33400) 8€ Découvrir
Ordinateur tout en un HP
Ordinateur tout en un HP Saint-Ouen-sur-Seine (93400) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Hérouville-Saint-Clair. Une soirée 100 % filles affiche déjà complet, une deuxième date prévue
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties L'actualité en Mayenne Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple