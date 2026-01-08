Hockey sur glace. Les Dragons de Rouen filent en finale de Coupe de France après leur victoire sur Chamonix

En ce moment Rock your body Justin TIMBERLAKE
Sport. Le RHE 76 est parvenu à se qualifier en finale de Coupe de France de hockey sur glace, mercredi 7 janvier, à l'issue de la rencontre face à Chamonix en s'imposant 4 à 3 aux tirs au but.

Publié le 08/01/2026 à 11h45 - Par Alexandre Leno
Les supporters des Dragons de Rouen se sont déplacés en masse pour pousser le club face à Chamonix.

Ça y est. Les Dragons de Rouen sont en finale de Coupe de France de hockey sur glace après s'être imposés face aux pionniers de Chamonix (4 à 3 aux tirs au but). Mais les Dragons se sont fait peur. Menés 1 à 0 sur le premier tiers-temps puis 3 à 2 sur le deuxième, les joueurs de Carl Malette sont parvenus à aller chercher l'égalisation sur le dernier quart d'heure de jeu laissant place à la séance de tirs au but. Les supporters rouennais ont retenu leur souffle jusqu'à la fin avant d'être libérés par un arrêt crucial du gardien Macmillan Carruth, signant la victoire du club.

Rouen retrouve donc Grenoble en finale pour la cinquième fois de l'histoire de la Coupe de France de hockey sur glace. Une rencontre aux allures de classico. La dernière confrontation entre les deux clubs en phase finale de Coupe de France remonte à 2017. Les Rouennais s'étaient alors inclinés face aux Brûleurs de Loups (Grenoble). Cela fait d'ailleurs la quatrième fois d'affilée que le club isérois participe à une finale de Coupe de France. La finale se joue à l'Accor Arena à Paris, le 1er février prochain.

