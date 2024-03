Rouen. Fabrice Lhenry, coach du RHE, avant les playoffs de Ligue Magnus : "Maintenant, tout est remis à zéro"

Les Dragons de Rouen débutent les playoffs de Ligue Magnus, vendredi 8 mars face à Nice. Entretien avec le coach Fabrice Lhenry.

Avec 37 victoires en 44 matchs

de championnat, estimez-vous être

les grands favoris de ces playoffs ?

"Non, je ne pense pas. On a été l'équipe la plus régulière, ce qui est très bien et important. On voulait vraiment atteindre cette première place, c'était l'objectif principal. Mais maintenant tout est remis à zéro. On sait que pour les playoffs, il faut arriver en forme au bon moment et puis essayer de passer les tours le plus vite possible pour ne pas y laisser trop d'énergie. Je dirais qu'on a prouvé qu'on pouvait battre tout le monde mais tout est remis en question maintenant."

Y a-t-il de la pression pour ces playoffs ?

"Non, le club a l'habitude de jouer des phases finales, on sait se préparer pour ça. Quand on fait partie de ce club, on veut aller jusqu'au bout. Les playoffs, c'est le moment le plus important, celui que tout le monde attend pendant la saison et donc il faut justement en profiter plutôt qu'avoir peur de les jouer."

Vous jouerez face à Nice

en quart de finale. Comment

appréhendez-vous ce match ?

"Nice est une équipe très défensive. On sait qu'on va avoir beaucoup le palet. Ils jouent les contres donc il faudra éviter de les alimenter. L'objectif pour nous, c'est de ne pas retourner jouer à Nice (les tours de playoffs se jouent au meilleur de sept matchs. Les deux premiers se jouent à Rouen, les deux suivants à Nice). Le but ce serait de gagner en quatre matchs voire finir en cinq car cela nous évitera un long voyage et beaucoup de fatigue. Et on sait que si on veut aller loin, il faut éviter tout ça."