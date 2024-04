Seine-Maritime. Hockey sur glace : le gardien Matija Pintaric quitte le club des Dragons de Rouen

L'annonce est tombée samedi 27 avril. "Après sept saisons passées sur les bords de Seine et quatre Coupe Magnus remportées, Matija Pintaric n'évoluera plus chez les Dragons la saison prochaine", a annoncé le club des Dragons de Rouen sur son site internet. "Un grand merci à lui pour tout ce qu'il aura apporté au club et bonne continuation pour la suite."

"Il est temps pour moi de vous dire au revoir"

Sur son compte Instagram, le joueur slovène s'est exprimé sur son départ. "Remplies de hauts et bas, de sourires, célébrations et aussi de larmes. Il est temps pour moi de vous dire au revoir", peut-on lire dans sa publication. Il remercie également les coachs, le personnel des Dragons et ses fans pour leur "soutien inébranlable depuis les tribunes". Ce départ fait suite au titre de champion de France qu'ont décroché les Rouennais lundi 15 avril face aux Boxers de Bordeaux.

