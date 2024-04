Hockey sur glace. Finale des play-off : les Dragons de Rouen sont prêts à "toutes les éventualités"

Le grand jour est arrivé. Vendredi 5 avril, la finale des play-off de hockey sur glace va commencer. Les Dragons de Rouen vont affronter les Boxers de Bordeaux dès 20h30 à l'île Lacroix de Rouen. Les Rouennais tenteront de décrocher le titre de champion de France. Contrairement à un match classique, lorsqu'il s'agit de play-off, les joueurs doivent remporter quatre matchs en tout. Samedi 6 avril, un autre match est aussi prévu à 20h30, à l'île Lacroix.

"On est respectueux de leur parcours"

Dans cette ambiance de finale, le capitaine des Dragons de Rouen Loïc Lampérier garde les pieds sur terre concernant le match contre les Bordelais. "Le but, c'est de gagner. Ils ont sorti Grenoble, on est respectueux de leur parcours. Ils sont là, bravo à eux, mais nous, on est prêts pour toutes les éventualités", assure-t-il. Les joueurs rouennais n'ont pas l'air déstabilisés. "Tous les matchs, on les prépare de la même façon, on veut juste aller chercher la coupe à la fin." Le capitaine jaune et noir l'annonce : "On va essayer de jouer comme d'habitude avec nos forces : intensité et jeu offensif. Après, c'est sûr qu'ils vont essayer de nous poser des problèmes."

Le plus important dans cette finale de play-off, c'est de "rester neutres dans nos émotions, on sait qu'il y aura des temps forts et temps faibles".