Caen. Festyland reçoit le label Normandie "Destination d'excellence"

Le parc d'attractions Festyland, situé à Bretteville-sur-Odon, a reçu ce mercredi 30 juillet le label Normandie "Destination d'excellence". Aujourd'hui, sur les 250 établissements labellisés, 200 sont normands.

En quoi consiste ce label ?

Créé pour valoriser les acteurs touristiques engagés, le label "Destination d'excellence" remplace depuis mai 2024 l'ancienne certification Normandie Qualité Tourisme, dans le cadre d'une refonte nationale conduite par Atout France.

Il ne se limite plus à la seule qualité de l'accueil ou du confort : ce nouveau label propose une approche globale, alliant qualité de service (propreté, écoute, accessibilité…) et engagements écoresponsables concrets. Parmi les nouvelles priorités : la maîtrise de l'impact environnemental, la réduction des consommations énergétiques, des pratiques d'achats plus durables, ainsi qu'une attention accrue à l'inclusion sociale et au bien-être au travail.

L'évaluation des structures repose sur une expertise externe à travers un audit en situation réelle, mené à partir d'un référentiel détaillé comprenant plus de 250 indicateurs de performance.

"C'est un gage de qualité pour les visiteurs"

Pour Alexandre Lair, directeur général du parc, c'est une aubaine. "C'est un gage de qualité pour les visiteurs", précise-t-il. En effet, cette nouvelle labellisation fait également écho à l'obtention récente du Label "Divertissement Durable – L'émotion responsable”, décerné par le SNELAC en juin 2025, positionnant Festyland parmi les trois premiers parcs d'attractions français labellisés pour leur engagement durable.