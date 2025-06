Jeu. Tendance Ouest vous offre vos entrées pour Festyland

Cette semaine, gagnez vos 2 entrées pour Festyland, le plus grand parc d'attractions de Normandie, tout près de Caen. Pirates, Moyen Age, Belle Epoque… et bien sûr l'univers des Vikings : avec une trentaine d'attractions pour toute la famille, sensations et fous rires garantis ! Et vendredi gagnez votre pass famille pour 4 personnes ! Dès le 1er juillet, Festyland est ouvert tous les jours !

Pour les amateurs de sensations fortes

Miølnyr – Manège à sensations inspiré du marteau de Thor

1066 – Montagnes russes de 20m de haut

Eretic – Bras pendulaire de 26m pour amateurs de frissons…

Pour toute la famille :

La Branche de Ratatosk – Balançoire géante accessible dès 100cm

Bifrøst Aventure – Parcours aérien familial chez les Vikings

Kaskade – Descente en bouées de 130m.

Pour les petits :

La Grange de Loki – Aire de jeux thématique nordique

Les P'tits Bolides – Circuit de minivoitures

Repère des Pirates – Aire de jeux pour les 3-8 ans.

