[Photos] Ducey. Le château des Montgommery au cœur de l'enquête

Depuis 2019, le château des Montgommery vit au rythme des enquêtes. Chaque année, le Ducey Code propose aux visiteurs de s'aventurer dans les murs du château de manière ludique. Pendant environ 1h30, il leur faudra résoudre le mystère du château articulé autour de plusieurs énigmes dissimulées dans l'édifice. Le jeu propose trois niveaux de difficulté, allant du premier accessible dès 7 ans, au troisième axé sur les nouvelles technologies avec notamment l'utilisation du smartphone, en passant par le parcours du niveau 2, le plus prisé, qui propose d'explorer toutes les pièces du château à la recherche des indices qui permettront de relier les pièces du puzzle.

Antoine Godron, employé de l'office du tourisme au château de Ducey Impossible de lire le son.

L'ambiance du château est ponctuée par de nombreux décors, plus ou moins atypiques.

"Ce n'est pas un escape game"

Cette année, l'intrigue du jeu se déroule au XVIe siècle et emmène les enquêteurs en herbe à la recherche d'un manuscrit du Mont-Saint-Michel, qui serait enfermé dans un coffre du château. Mais si l'enquête nécessite de parcourir le château, il ne faut pas le faire à la manière d'un escape game "C'est une de nos problématiques, on est dans un château des années 1600 et on explique bien aux gens qu'il ne faut pas tout ouvrir, tout toucher… Ce n'est pas un escape game", explique Antoine Godron, employé au château de Ducey. L'intérêt se trouve plutôt dans la réussite des énigmes, dont l'emplacement est facilement repérable, et dans le cheminement de l'enquête pour trouver le code qui permettra d'ouvrir le coffre et de mettre la main sur le manuscrit.

La salle d'Apollon, la plus grande pièce du château, renferme une énigme du Ducey Code.

Pratique. Durant l'été, le Ducey Code est ouvert tous les jours. Tarif: 6€/adultes, 3€/enfant et gratuit pour les moins de 5 ans.