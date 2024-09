Ducey-les-Chéris. Qui démasquera les meurtriers du château des Montgommery ?

Le château historique de la famille Montgommery s'élève à Ducey-les-Chéris depuis le XVIIe siècle. Aujourd'hui en partie détruit, il ouvre ses portes aux visiteurs tous les jours, de 10h à 18h.

En plus de la visite traditionnelle, un jeu grandeur nature est disponible pour les plus intrépides. Trois enquêtes de niveaux différents attendent les touristes qui veulent découvrir le château et vivre des aventures palpitantes. Le cheval d'Henri II disparu, le restaurateur du plafond de Vénus envolé, deux meurtres à la distillerie, les enquêteurs de Ducey-les-Chéris tournent en rond. Aidez-les !

Pratique. Tarif adulte : 8€, 5-18 ans : 5€. Tél. 06 86 01 11 77, ducey-code.com.