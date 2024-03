Sud-Manche. Un homme de 25 ans condamné après avoir foncé en voiture sur des pompiers

Un homme âgé de 25 ans a été jugé lundi 18 mars, en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Coutances, après avoir délibérément foncé avec sa voiture sur des sapeurs-pompiers. Ces derniers avaient été appelés à Ducey, dans le sud-Manche, pour secourir un homme qui faisait un malaise cardiaque le 9 mars dernier. Ce dernier avait été frappé par le prévenu.

Dans un état d'ivresse manifeste

Lors de l'examen de la victime, l'homme de 25 ans, dans un état d'ivresse manifeste, a pris sa voiture et percuté l'ambulance des secours. Un pompier s'est accroché sur le capot de la voiture pour empêcher le conducteur de poursuivre sa route avant de sauter, le prévenu ayant aussi bousculé un autre pompier et roulé sur le pied d'une autre personne. L'automobiliste a été condamné à un an de prison ferme : Mathias Grandjean est maintenu en détention.