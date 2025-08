Tourisme. Cette application peu connue vous fait traverser le temps et l'histoire dans la Manche

Bien que peu connue dans le département, l'application Time Travel redouble d'inventivité pour faire découvrir les villes et monuments du sud-Manche aux visiteurs. Ici, pas de guide conférencier ou de visite de musée, mais une immersion dans le passé à travers des récits racontés depuis votre téléphone. Les régions Normandie et Bretagne ont travaillé avec l'entreprise Mon Univert, spécialisée dans le dynamisme des territoires. L'idée derrière cette application est simple : faire découvrir la baie du Mont Saint-Michel et ses alentours de manière ludique et immersive.

Valérie Houlbert, participante a l'élaboration de l'application

Un concept unique dans la Manche

L'application Time Travel place son utilisateur dans un jeu de rôle, à travers lequel il est envoyé dans le passé par la "Time Travel Corp" sous les traits d'une personne de l'époque. Une fois en mission, l'agence pour laquelle vous travaillez vous indique sur une carte des points d'intérêt à visiter dans la ville, permettant à la fois de faire avancer l'intrigue de l'histoire et de faire découvrir le patrimoine du lieu. Pour cette expérience, il ne faut pas oublier son casque audio ou son enceinte, car de nombreux dialogues ponctuent l'aventure. On peut notamment rencontrer des personnages d'époque, comme un prêtre de la cathédrale Notre-Dame-des-Champs à Avranches ou un pêcheur sur le port de Granville. Cette manière d'aborder le patrimoine manchois est une première dans le département. "Ça permet de découvrir le lieu tout en vous amusant et en apprenant des choses très intéressantes sur le monument ou la ville que vous visitez", explique Valérie Houlbert, de l'office du tourisme Mont-Saint-Michel Normandie, qui a participé à l'élaboration de l'application.

Des parcours ludiques et variés

L'application emmène le visiteur à travers sept parcours différents, avec pour chacun des lieux et des histoires inédites. À Granville, les utilisateurs découvrent la ville à travers une infiltration dans le Granville occupé de 1944, juste avant l'opération Overlord. À Avranches, vous êtes envoyé en tant qu'enquêteur lors de l'opération Overlord. En tout, l'application propose de parcourir Granville, Avranches, Ducey, Cancale, Pontaubault, Saint-Malo et le Mont Saint-Michel à travers des parcours qui peuvent durer entre 1h20 et 2h.

Pratique. L'application est disponible sur Play Store et App Store gratuitement.