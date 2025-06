People. Personne ne l'a reconnu : Jean-Jacques Goldman a dormi ici sans que cet hôtel manchois ne s'en aperçoive

C'est une histoire que personne à l'hôtel-restaurant des Fuchsias n'aurait imaginée. Le week-end du semi-marathon des Vikings, à Saint-Vaast-la-Hougue, dans la Manche, une réservation au nom de "Lagier" est enregistrée pour deux nuits. Vendredi 27 juin au soir, un couple arrive tardivement. Grâce au système d'entrée sans passage par la réception, ils s'installent dans la partie du fond du jardin, sans croiser un seul membre du personnel.

Aucun petit-déjeuner pris sur place, aucune demande à la réception. Les deux clients restent invisibles jusqu'au dimanche matin.

Semi-marathon des Vikings : Goldman vu sur le parcours

Dimanche 29 juin 2025, Saint-Vaast-la-Hougue accueille la nouvelle édition du semi-marathon des Vikings. Ce parcours maritime de 21,1km relie Gatteville-Phare au front de mer de Saint-Vaast. Ce jour-là, des coureurs affirment avoir reconnu… Jean-Jacques Goldman à leurs côtés.

Sur la terrasse de l'établissement, la propriétaire, Bénédicte, discute avec certains participants. L'un d'eux lâche, tout sourire : "Vous saviez que Jean-Jacques Goldman courait avec nous ?" L'anecdote l'amuse mais elle n'en sait pas plus.

"Il ne loge pas chez nous, sinon on l'aurait su !"

Intrigué, un client de l'hôtel demande à la gérante si Goldman pourrait séjourner ici. "Non, on n'a aucune réservation à son nom, ce serait génial mais non", répond-elle.

Effectivement, aucune trace de Jean-Jacques Goldman dans les registres. Pas de photo, pas de témoin. Personne ne l'a vu.

Et pourtant…

Révélation à la réception : c'était bien lui

Dimanche matin, l'heure du départ arrive pour le mystérieux couple. L'homme s'avance seul à la réception pour régler. La réceptionniste se dit que son visage lui dit quelque chose, sans trop y croire. Le responsable de l'hôtel, Pierre-François, est occupé à nettoyer. Lui non plus ne réagit.

C'est Mélissa, une employée, qui le reconnaît. Elle s'approche, demande finalement une photo. Et la confirmation.

Deux jours incognito dans un hôtel normand

La surprise est totale pour l'équipe. Jean-Jacques Goldman a bel et bien passé deux nuits dans leur établissement sans être reconnu, avec une réservation sous un autre nom. La propriétaire en rit encore : "Il est resté chez nous à notre insu pendant deux jours ! Incognito !"

L'artiste, très discret depuis sa retraite médiatique, était là pour encourager sa femme et ses deux filles inscrites au semi-marathon. Certains coureurs affirment l'avoir vu courir avec eux.

L'hôtel des Fuchsias, écrin de verdure discret à Saint-Vaast

Installé dans le charmant village maritime de Saint-Vaast-la-Hougue, l'hôtel-restaurant des Fuchsias est une adresse réputée pour son calme et son élégance. Le domaine s'étend sur un grand jardin luxuriant, avec deux bâtiments distincts : l'un pour l'accueil et les premières chambres, l'autre, au fond du jardin, pour des séjours encore plus paisibles.

Un cadre rêvé pour passer inaperçu. Jean-Jacques Goldman ne s'y est pas trompé.