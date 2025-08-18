Le Havre. Accident entre deux utilitaires boulevard de Leningrad, la circulation a été fortement perturbée

Deux utilitaires se sont percutés sur le boulevard de Leningrad à l'entrée du Havre, à hauteur du stade Océane, lundi 18 août peu avant midi.

A l'arrivée des secours, les deux chauffeurs étaient sortis de leurs véhicules par leurs propres moyens. Le premier, un homme de 25 ans, a été légèrement blessé et transporté à la clinique des Ormeaux. Le second, un homme de 21 ans, a lui aussi été légèrement blessé et transporté à l'hôpital Monod.

Axe coupé à la circulation

Le temps de l'intervention des secours, l'axe a été coupé à la circulation, provoquant une forte gêne de la circulation. L'intervention a mobilisé seize sapeurs-pompiers et cinq engins.