Le Havre. Accident entre deux utilitaires boulevard de Leningrad, la circulation a été fortement perturbée

Sécurité. Deux utilitaires se sont percutés, lundi 18 août, boulevard de Leningrad au Havre. Les deux chauffeurs ont été blessés. L'axe a dû être coupé à la circulation, provoquant une forte gêne.

Publié le 18/08/2025 à 14h46 - Par Gilles Anthoine
Deux utilitaires se sont percutés sur le boulevard de Leningrad au Havre. Les deux chauffeurs ont été blessés. - Martin Patry

Deux utilitaires se sont percutés sur le boulevard de Leningrad à l'entrée du Havre, à hauteur du stade Océane, lundi 18 août peu avant midi.

A l'arrivée des secours, les deux chauffeurs étaient sortis de leurs véhicules par leurs propres moyens. Le premier, un homme de 25 ans, a été légèrement blessé et transporté à la clinique des Ormeaux. Le second, un homme de 21 ans, a lui aussi été légèrement blessé et transporté à l'hôpital Monod.

Axe coupé à la circulation

Le temps de l'intervention des secours, l'axe a été coupé à la circulation, provoquant une forte gêne de la circulation. L'intervention a mobilisé seize sapeurs-pompiers et cinq engins.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
