Rouen. Grève sur le réseau Astuce : Quelles sont les perturbations ce samedi ?

Société. De nouvelles perturbations sont attendues samedi 29 novembre sur les lignes de bus et de métro du réseau Astuce à Rouen. Depuis la fin du mois d'octobre, le syndicat CGT de Transdev Rouen a déposé un préavis de grève portant sur tous les samedis.

Publié le 29/11/2025 à 10h34 - Par Justine Carrère
Des perturbations sont annoncées samedi 29 novembre en raison d'un préavis de grève déposé fin octobre par le syndicat CGT Transdev Rouen pour les samedis. - Illustration

De nouvelles perturbations sur les lignes du réseau Astuce de Rouen sont attendues samedi 29 novembre. Elles font suite au dépôt de grève déposé par le syndicat CGT de Transdev Rouen les samedis fin octobre jusqu'au samedi 27 décembre.

Plusieurs lignes ne circulent pas

Concernant le métro à Rouen, 82 % du trafic est assuré en journée. Une baisse du trafic est aussi prévue sur les lignes de bus Teor (T1, T2, T3) et la ligne T4. Les lignes de bus FAST sont aussi perturbées (F1, F2, F5, F3, F4, F7).

A noter que les lignes F4 et F7 ne circulent pas en soirée et que les lignes de bus F8, 10, 11, 15, 20, 22, 27, 41, 43 ne circulent pas du tout samedi 29 novembre.

Plus d'information sur le site officiel du réseau Astuce.

