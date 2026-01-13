En ce moment Take me out Franz Ferdinand
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. Les passagers de ces villes normandes sont les plus sympas de France : découvrez lesquelles !

Insolite. Le service de transport Uber a dévoilé mardi 13 janvier quelles sont les villes où les passagers sont les plus polis en France. Résultat : deux villes normandes sont en haut du tableau !

Publié le 13/01/2026 à 17h24 - Par Julien Rojo
Normandie. Les passagers de ces villes normandes sont les plus sympas de France : découvrez lesquelles !
Les Normands figurent parmi les passagers les plus agréables en voiture. - Illustration - Pixabay

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Bonne nouvelle. Malgré les embouteillages, le temps parfois maussade, les Normands figurent parmi les personnes les plus agréables à voyager. C'est la plateforme Uber qui l'affirme. La société de transport a dévoilé mardi 13 janvier un classement des passagers les plus polis durant un trajet. Clients et conducteurs peuvent s'attribuer des notes de 1 à 5 après chaque voyage en Uber. "Les notes sont anonymes. Les passagers et les chauffeurs ne savent pas qui fait l'appréciation d'un trajet ou d'une personne en particulier", précise l'entreprise.

Une note moyenne de 4,97 sur 5

Résultat, les habitants de Cherbourg sont à la deuxième place des passagers les plus polis de France ! Les résidents du Cotentin ont obtenu la note moyenne de 4,97/5. Un excellent score partagé avec les villes de Troyes, Lorient, Avignon, Poitiers et Besançon. Seuls les passagers provenant de Saint-Quentin dans l'Aisne ont un meilleur score (4,98/5). Une autre ville de Normandie fait aussi partie du classement : Rouen. La ville de Seine-Maritime est en cinquième position avec une note de 4,93/5. Quel est le secret derrière ces bonnes notes ? Juste des règles simples que recommande la plateforme : respect du chauffeur, ne pas claquer les portes, être à l'heure et éviter de boire et de manger dans le véhicule.

Les Parisiens en bas du classement

Sans grande surprise, les passagers les plus malpolis viennent de… Paris. Les résidents de la capitale sont notés en moyenne 4,85/5. C'est la pire note du classement, au même niveau que Grenoble. Mais rien n'est perdu. De manière générale, les passagers français s'améliorent en voiture. Le score de politesse est passé de 4,86 l'an passé à 4,89 en 2026. C'est toujours plus que les touristes étrangers, dont le score est de 4,84/5 en moyenne.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Support de smartphone pour voiture
Support de smartphone pour voiture Talence (33400) 8€ Découvrir
Volvo V50
Volvo V50 Guégon (56120) 1 000€ Découvrir
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Bonnes affaires
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros
Remorque magasin / boutique / stand: 2500 euros Plouguerneau (29880) 2 500€ Découvrir
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande
Lecteur DVD/CD audio Techwood modèle TK 2711S sans télécommande Charenton-du-Cher (18210) 15€ Découvrir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir
Smartphone iphone15 Pro 256 Go Titane noir Avessac (44460) 490€ Découvrir
Fauteuil de bureau
Fauteuil de bureau Saint-Vincent-de-Reins (69240) 20€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. Les passagers de ces villes normandes sont les plus sympas de France : découvrez lesquelles !
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple