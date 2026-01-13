Normandie. Les passagers de ces villes normandes sont les plus sympas de France : découvrez lesquelles !

Bonne nouvelle. Malgré les embouteillages, le temps parfois maussade, les Normands figurent parmi les personnes les plus agréables à voyager. C'est la plateforme Uber qui l'affirme. La société de transport a dévoilé mardi 13 janvier un classement des passagers les plus polis durant un trajet. Clients et conducteurs peuvent s'attribuer des notes de 1 à 5 après chaque voyage en Uber. "Les notes sont anonymes. Les passagers et les chauffeurs ne savent pas qui fait l'appréciation d'un trajet ou d'une personne en particulier", précise l'entreprise.

Une note moyenne de 4,97 sur 5

Résultat, les habitants de Cherbourg sont à la deuxième place des passagers les plus polis de France ! Les résidents du Cotentin ont obtenu la note moyenne de 4,97/5. Un excellent score partagé avec les villes de Troyes, Lorient, Avignon, Poitiers et Besançon. Seuls les passagers provenant de Saint-Quentin dans l'Aisne ont un meilleur score (4,98/5). Une autre ville de Normandie fait aussi partie du classement : Rouen. La ville de Seine-Maritime est en cinquième position avec une note de 4,93/5. Quel est le secret derrière ces bonnes notes ? Juste des règles simples que recommande la plateforme : respect du chauffeur, ne pas claquer les portes, être à l'heure et éviter de boire et de manger dans le véhicule.

Les Parisiens en bas du classement

Sans grande surprise, les passagers les plus malpolis viennent de… Paris. Les résidents de la capitale sont notés en moyenne 4,85/5. C'est la pire note du classement, au même niveau que Grenoble. Mais rien n'est perdu. De manière générale, les passagers français s'améliorent en voiture. Le score de politesse est passé de 4,86 l'an passé à 4,89 en 2026. C'est toujours plus que les touristes étrangers, dont le score est de 4,84/5 en moyenne.